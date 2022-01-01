Uzņēmumu katalogs
Paymentus
Paymentus Algas

Paymentus algas svārstās no $40,211 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $114,918 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Paymentus. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/24/2025

Programmatūras inženieris
Median $68.5K

Full-Stack programmatūras inženieris

Klientu apkalpošana
$40.2K
Mārketings
$108K

Produkta vadītājs
$115K
Risinājumu arhitekts
$108K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Paymentus, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $114,918. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Paymentus, ir $107,856.

