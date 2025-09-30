Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Denver And Boulder Area pakete Pax8 kopā ir $120K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Pax8 kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Pax8
Software Engineer
Denver, CO
Kopā gadā
$120K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Pax8?

$160K

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Programmatūras inženieris v Pax8 in Greater Denver And Boulder Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $167,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pax8 pre pozíciu Programmatūras inženieris in Greater Denver And Boulder Area je $118,000.

