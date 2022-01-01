Uzņēmumu Katalogs
PathAI
PathAI Algas

PathAI algu diapazons svārstās no $109,450 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizainers apakšējā galā līdz $411,045 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem PathAI. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

Programmatūras inženieris
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Mašīnmācīšanās inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $170K
Biomedicīnas inženieris
$164K

Datu zinātnieks
Median $210K
Produkta dizainers
$109K
Pārdošana
$255K
Programmatūras inženieru vadītājs
$411K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at PathAI is Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $411,045. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PathAI is $187,750.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš PathAI

