Parker Hannifin
Parker Hannifin Algas

Parker Hannifin algas svārstās no $58,808 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $236,175 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Parker Hannifin. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/13/2025

Programmatūras inženieris
Median $98.3K
Mehānikas inženieris
Median $84K
Kosmosa inženieris
$112K

Datu analītiķis
$79.6K
Datu zinātnieks
$236K
Aparatūras inženieris
$138K
Cilvēkresursi
$134K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$80.4K
Materiālu inženieris
$115K
Produkta dizainers
$152K
Produkta vadītājs
$147K
Programmu vadītājs
$118K
Projektu vadītājs
$77.4K
Pārdošana
$58.8K
BUJ

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Parker Hannifin je Datu zinātnieks at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $236,175. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Parker Hannifin je $113,676.

