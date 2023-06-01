Uzņēmumu katalogs
Parafin
Parafin Algas

Parafin algas svārstās no $123,156 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa operācijas zemākajā līmenī līdz $210,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Parafin. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/13/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $210K

Backend programmatūras inženieris

Biznesa operācijas
$123K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Parafin uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Parafin, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $210,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Parafin, ir $166,578.

