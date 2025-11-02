Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in Poland pakete Papaya Global kopā ir PLN 336K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Papaya Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Kopā gadā
PLN 336K
Līmenis
L3
Pamatalga
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonuss
PLN 0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Papaya Global in Poland, ir gada kopējā atlīdzība PLN 381,072. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Papaya Global Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in Poland, ir PLN 336,240.

