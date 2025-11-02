Uzņēmumu katalogs
Papaya Global
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Papaya Global Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Israel pakete Papaya Global kopā ir ₪430K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Papaya Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Kopā gadā
₪430K
Līmenis
L3
Pamatalga
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Bonuss
₪0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
15 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Papaya Global?
Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Papaya Global in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪587,745. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Papaya Global Programmatūras inženieris pozīcijai in Israel, ir ₪413,438.

