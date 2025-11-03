Uzņēmumu katalogs
Mediānā Mehānikas inženieris atlīdzības in United States pakete Panduit kopā ir $110K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Panduit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Mediānais pakete
company icon
Panduit
Reliability Engineer
Chicago
Kopā gadā
$110K
Līmenis
-
Pamatalga
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$5K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Panduit?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mehānikas inženieris pozīcijai Panduit in United States, ir gada kopējā atlīdzība $110,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Panduit Mehānikas inženieris pozīcijai in United States, ir $110,000.

