  • Algas
  • Risinājumu arhitekts

  • Visas Risinājumu arhitekts algas

Pandora Risinājumu arhitekts Algas

Vidējā Risinājumu arhitekts kopējā atlīdzība in Denmark Pandora svārstās no DKK 874K līdz DKK 1.22M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Pandora kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Pandora uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai Pandora in Denmark, ir gada kopējā atlīdzība DKK 1,224,157. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Pandora Risinājumu arhitekts pozīcijai in Denmark, ir DKK 874,398.

