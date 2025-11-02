Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Pandora svārstās no $163K year Software Engineer III līmenim līdz $270K year Staff Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $195K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Pandora kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Jaunākie algu pieteikumi
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Pandora uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Pandora in United States, ir gada kopējā atlīdzība $306,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Pandora Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $190,000.

