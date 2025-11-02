Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Pandora svārstās no $163K year Software Engineer III līmenim līdz $270K year Staff Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $195K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Pandora kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Pandora uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)