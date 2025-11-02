Uzņēmumu katalogs
Vidējā Pārdošana kopējā atlīdzība in Canada Pandora svārstās no CA$57.6K līdz CA$81.8K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Pandora kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Pandora uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai Pandora in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$81,829. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Pandora Pārdošana pozīcijai in Canada, ir CA$57,636.

