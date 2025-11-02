Uzņēmumu katalogs
Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in Panama Pandora svārstās no PAB 39.5K līdz PAB 55.3K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Pandora kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Pandora uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Pandora in Panama, ir gada kopējā atlīdzība PAB 55,252. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Pandora Datu analītiķis pozīcijai in Panama, ir PAB 39,534.

