Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Panasonic svārstās no $108K year L1 līmenim līdz $168K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $156K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Panasonic kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
