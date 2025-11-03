Produkta menedžeris atlīdzība in United States Palo Alto Networks svārstās no $243K year Product Manager līmenim līdz $506K year Distinguished Product Manager līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $348K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Palo Alto Networks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Palo Alto Networks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
