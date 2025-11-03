Uzņēmumu katalogs
Palo Alto Networks Produkta dizaineris Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Palo Alto Networks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CA$389K - CA$451K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CA$343KCA$389KCA$451KCA$497K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Palo Alto Networks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Palo Alto Networks in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$497,301. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Palo Alto Networks Produkta dizaineris pozīcijai in Canada, ir CA$342,678.

