Palo Alto Networks Biznesa attīstība Algas

Vidējā Biznesa attīstība kopējā atlīdzība in United States Palo Alto Networks svārstās no $59.2K līdz $85.9K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Palo Alto Networks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$67.1K - $78K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$59.2K$67.1K$78K$85.9K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Palo Alto Networks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa attīstība pozīcijai Palo Alto Networks in United States, ir gada kopējā atlīdzība $85,918. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Palo Alto Networks Biznesa attīstība pozīcijai in United States, ir $59,204.

