Pagaya Finanšu analītiķis Algas

Vidējā Finanšu analītiķis kopējā atlīdzība in United States Pagaya svārstās no $149K līdz $208K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Pagaya kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$161K - $187K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$149K$161K$187K$208K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Finanšu analītiķis pozīcijai Pagaya in United States, ir gada kopējā atlīdzība $208,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Pagaya Finanšu analītiķis pozīcijai in United States, ir $148,750.

