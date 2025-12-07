Uzņēmumu katalogs
Pagaya
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

Pagaya Datu zinātnieks Algas

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Israel pakete Pagaya kopā ir ₪444K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Pagaya kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Mediānais pakete
company icon
Pagaya
Data Scientist
Tel Aviv, TA, Israel
Kopā gadā
$132K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$132K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Pagaya?
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu zinātnieks piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Pagaya in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪508,272. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Pagaya Datu zinātnieks pozīcijai in Israel, ir ₪387,680.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Pagaya

Saistītie uzņēmumi

  • StashAway
  • M1 Finance
  • Acorns
  • Amount
  • Cyndx
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pagaya/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.