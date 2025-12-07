Uzņēmumu katalogs
Pagaya
Pagaya Datu zinātnes menedžeris Algas

Vidējā Datu zinātnes menedžeris kopējā atlīdzība in Israel Pagaya svārstās no ₪912K līdz ₪1.27M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Pagaya kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$294K - $356K
Israel
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$271K$294K$356K$378K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnes menedžeris pozīcijai Pagaya in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪1,274,810. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Pagaya Datu zinātnes menedžeris pozīcijai in Israel, ir ₪912,148.

