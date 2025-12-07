Uzņēmumu katalogs
Paddle
Paddle Mārketinga operācijas Algas

Vidējā Mārketinga operācijas kopējā atlīdzība in Sweden Paddle svārstās no SEK 438K līdz SEK 625K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Paddle kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$52.7K - $61.7K
Sweden
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$46K$52.7K$61.7K$65.6K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Mārketinga operācijas datis par Paddle lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Paddle?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketinga operācijas pozīcijai Paddle in Sweden, ir gada kopējā atlīdzība SEK 624,768. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Paddle Mārketinga operācijas pozīcijai in Sweden, ir SEK 437,872.

Citi resursi

