Uzņēmumu katalogs
Outbrain
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Outbrain Algas

Outbrain algas svārstās no $92,816 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $231,915 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Outbrain. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $110K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $130K
Datu analītiķis
$92.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Datu zinātnieks
$108K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$136K
Pārdošana
$232K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Outbrain, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $231,915. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Outbrain, ir $119,773.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Outbrain

Saistītie uzņēmumi

  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Airbnb
  • SoFi
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi