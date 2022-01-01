Uzņēmumu katalogs
OTTO
OTTO Algas

OTTO algas svārstās no $52,290 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $89,919 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem OTTO. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $83.5K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $89.9K
Datu analītiķis
$52.3K

BUJ

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در OTTO، Datu zinātnieks با کل دستمزد سالانه $89,919 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در OTTO برابر $83,510 است.

