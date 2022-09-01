Uzņēmumu katalogs
Otter.ai
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Otter.ai Algas

Otter.ai algas svārstās no $183,600 kopējā atlīdzībā gadā Grafiskais dizainers zemākajā līmenī līdz $200,500 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Otter.ai. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $201K

Backend programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

Grafiskais dizainers
$184K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Otter.ai uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Otter.ai، Programmatūras inženieris با کل دستمزد سالانه $200,500 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Otter.ai برابر $192,050 است.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Otter.ai

Saistītie uzņēmumi

  • Apple
  • PayPal
  • Pinterest
  • Lyft
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi