Uzņēmumu katalogs
Origami Risk
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Origami Risk Algas

Origami Risk algas svārstās no $76,500 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $197,010 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Origami Risk. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/17/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $106K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $76.5K
Klientu apkalpošana
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Projektu vadītājs
$100K
Pārdošana
$86.4K
Pārdošanas inženieris
$182K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$197K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

The highest paying role reported at Origami Risk is Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $197,010. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Origami Risk is $100,158.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Origami Risk

Saistītie uzņēmumi

  • LinkedIn
  • Google
  • Intuit
  • Snap
  • Facebook
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi