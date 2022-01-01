Uzņēmumu katalogs
Onfido
Onfido Algas

Onfido algas svārstās no $110,740 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $195,601 Datu zinātnes menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Onfido. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/28/2025

Produkta menedžeris
Median $158K
Programmatūras inženieris
Median $118K
Klientu apkalpošana
$111K

Datu zinātnes menedžeris
$196K
Datu zinātnieks
$128K
Pārdošana
$127K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$122K
Tehnisko programmu menedžeris
$121K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Onfido uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Onfido, ir Datu zinātnes menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $195,601. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Onfido, ir $124,615.

Citi resursi

