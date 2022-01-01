Uzņēmumu katalogs
OneTrust
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

OneTrust Algas

OneTrust algas svārstās no $11,914 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $323,000 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem OneTrust. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $190K
Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $323K
Produkta dizaineris
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Grāmatvedis
$69.7K
Korporatīvā attīstība
$232K
Klientu apkalpošana
$117K
Klientu veiksme
$62.5K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$72.9K
Vadības konsultants
$63.2K
Mārketings
$224K
Mārketinga operācijas
$90.5K
Projektu menedžeris
Median $135K
Personāla atlases speciālists
$11.9K
Pārdošana
$159K
Pārdošanas inženieris
$121K
Tehnisko kontu menedžeris
$97.5K
Tehnisko programmu menedžeris
$112K
Riska kapitāla investors
$62.3K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

OneTrust uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots OneTrust, ir Programmatūras inženierijas menedžeris ar gada kopējo atlīdzību $323,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots OneTrust, ir $106,218.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta OneTrust

Saistītie uzņēmumi

  • SkySpecs
  • Mastercard
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onetrust/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.