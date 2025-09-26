Uzņēmumu katalogs
OneMain Financial
OneMain Financial Produkta vadītājs Algas

Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in United States pakete OneMain Financial kopā ir $127K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu OneMain Financial kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/26/2025

Mediānais pakete
company icon
OneMain Financial
Product Manager
Baltimore, MD
Kopā gadā
$127K
Līmenis
-
Pamatalga
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$12K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā OneMain Financial?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta vadītājs pozīcijai OneMain Financial in United States, ir gada kopējā atlīdzība $180,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots OneMain Financial Produkta vadītājs pozīcijai in United States, ir $133,000.

Citi resursi