OneMain Financial
OneMain Financial Algas

OneMain Financial algas svārstās no $80,400 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $211,050 Finanšu analītiķis augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem OneMain Financial. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Produkta vadītājs
Median $127K
Datu zinātnieks
Median $150K
Programmatūras inženieris
Median $86.8K

Biznesa analītiķis
$80.4K
Korporatīvā attīstība
$101K
Datu analītiķis
$85.4K
Finanšu analītiķis
$211K
BUJ

The highest paying role reported at OneMain Financial is Finanšu analītiķis at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OneMain Financial is $100,500.

