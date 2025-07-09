Uzņēmumu Katalogs
Omnicom Media Group Algas

Omnicom Media Group algu diapazons svārstās no $44,100 kopējā atalgojumā gadā Mārketings apakšējā galā līdz $115,280 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Omnicom Media Group. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/16/2025

$160K

Kopīrakstītājs
$63.2K
Datu zinātnieks
$64.4K
Mārketings
$44.1K

Pārdošana
$48.5K
Risinājumu arhitekts
$115K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Omnicom Media Group, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $115,280. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Omnicom Media Group, ir $63,230.

