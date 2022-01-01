Uzņēmumu Katalogs
Omio
Omio Algas

Omio algu diapazons svārstās no $62,896 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $135,567 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Omio. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $62.9K
Datu analītiķis
$71.4K
Datu zinātnes vadītājs
$107K

Produkta vadītājs
$136K
Darbinieku atlases speciālists
$68K
Programmatūras inženieru vadītājs
$102K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Omio, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $135,567. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Omio, ir $86,813.

