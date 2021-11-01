Uzņēmumu Katalogs
OMERS Private Equity
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

OMERS Private Equity Algas

OMERS Private Equity algu diapazons svārstās no $60,300 kopējā atalgojumā gadā Finanšu analītiķis apakšējā galā līdz $143,503 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem OMERS Private Equity. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Administratīvais asistents
$62.2K
Datu zinātnieks
$112K
Finanšu analītiķis
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Mārketings
$96.5K
Programmatūras inženieris
$75.2K
Programmatūras inženieru vadītājs
$144K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā OMERS Private Equity, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $143,503. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā OMERS Private Equity, ir $85,853.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš OMERS Private Equity

Saistītie Uzņēmumi

  • Square
  • Netflix
  • Apple
  • Facebook
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi