Uzņēmumu Katalogs
Olympus
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Olympus Algas

Olympus algu diapazons svārstās no $54,150 kopējā atalgojumā gadā Aparatūras inženieris apakšējā galā līdz $188,438 Produkta dizainers augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Olympus. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $130K
Grāmatvedis
$72.4K
Biomedicīnas inženieris
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Datu analītiķis
$104K
Aparatūras inženieris
$54.2K
Mārketings
$180K
Mehāniskais inženieris
$97.5K
Produkta dizainers
$188K
Produkta vadītājs
$93.6K
Pārdošana
$157K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Olympus, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $188,438. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Olympus, ir $101,696.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Olympus

Saistītie Uzņēmumi

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Square
  • Roblox
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi