Uzņēmumu katalogs
Olam
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Olam Algas

Olam algas svārstās no $24,460 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $179,100 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Olam. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/17/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Grāmatvedis
$24.5K
Vadības sistēmu inženieris
$101K
Investīciju banķieris
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Projektu vadītājs
$179K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

በOlam ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Projektu vadītājs at the Common Range Average level ነው የ$179,100 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በOlam የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $110,389 ነው።

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Olam

Saistītie uzņēmumi

  • DoorDash
  • Dropbox
  • Square
  • Snap
  • Netflix
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi