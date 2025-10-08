Uzņēmumu katalogs
Nureva Full-Stack programmatūras inženieris Algas

Mediānā Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzības in Canada pakete Nureva kopā ir CA$74.7K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Nureva kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Mediānais pakete
company icon
Nureva
Software Engineer
Calgary, AB, Canada
Kopā gadā
CA$74.7K
Līmenis
L1
Pamatalga
CA$74.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
0 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Nureva in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$95,120. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Nureva Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$73,612.

