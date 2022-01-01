Uzņēmumu katalogs
Novartis
Novartis Algas

Novartis algas svārstās no $2,460 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $540,000 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Novartis. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/23/2025

Datu zinātnieks
Median $150K
Datu analītiķis
Median $10.1K
Programmatūras inženieris
Median $125K

Datu zinātnes vadītājs
Median $31.5K
Biznesa attīstība
Median $540K
Risinājumu arhitekts
Median $79.4K
Mehānikas inženieris
Median $100K
Grāmatvedis
$2.5K
Administratīvais asistents
$14.7K
Biomedicīnas inženieris
$229K
Biznesa operācijas
$24.4K
Biznesa operāciju vadītājs
$269K
Biznesa analītiķis
$75.3K
Klientu apkalpošana
$79.6K
Finanšu analītiķis
$122K
Cilvēkresursi
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Vadības konsultants
$281K
Mārketinga operācijas
$26.8K
Produkta dizaina vadītājs
$64.3K
Produkta vadītājs
$94.7K
Programmu vadītājs
$125K
Projektu vadītājs
$24.9K
Pārdošana
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$163K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Novartis, ir Biznesa attīstība ar gada kopējo atlīdzību $540,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Novartis, ir $97,354.

