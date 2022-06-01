Uzņēmumu katalogs
Novant Health
Novant Health Algas

Novant Health algas svārstās no $44,845 kopējā atlīdzībā gadā Information Technologist (IT) zemākajā līmenī līdz $148,852 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Novant Health. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Klientu apkalpošana
$46.4K
Datu zinātnieks
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Novant Health, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $148,852. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Novant Health, ir $46,365.

Citi resursi