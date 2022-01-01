Uzņēmumu katalogs
Nova Credit
Nova Credit Algas

Nova Credit algas svārstās no $110,550 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $174,125 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Nova Credit. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/23/2025

Programmatūras inženieris
Median $135K
Datu zinātnieks
$113K
Juridiskais
$143K

Mārketings
$156K
Produkta vadītājs
$174K
Personāla atlases speciālists
$111K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Nova Credit, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $174,125. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Nova Credit, ir $138,784.

Citi resursi