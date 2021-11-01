Uzņēmumu katalogs
NOV
NOV Algas

NOV algas svārstās no $50,250 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošanas operācijas zemākajā līmenī līdz $208,035 Datu zinātnes vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem NOV. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Datu zinātnieks
Median $82.5K
Programmatūras inženieris
Median $94.5K
Risinājumu arhitekts
Median $149K

Biznesa attīstība
$191K
Klientu apkalpošanas operācijas
$50.3K
Datu zinātnes vadītājs
$208K
Produkta dizainers
$109K
Produkta vadītājs
$136K
Projektu vadītājs
$96.9K
Pārdošanas inženieris
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots NOV, ir Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $208,035. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots NOV, ir $109,450.

