Notable Health
Notable Health Algas

Notable Health algas svārstās no $109,450 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $280,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Notable Health. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/23/2025

Programmatūras inženieris
Median $150K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $280K
Datu analītiķis
$109K

Mārketings
$171K
Produkta vadītājs
$151K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Notable Health, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $280,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Notable Health, ir $150,750.

Citi resursi