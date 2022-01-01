Uzņēmumu katalogs
NortonLifeLock
NortonLifeLock Algas

NortonLifeLock algas svārstās no $21,883 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $273,360 Programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem NortonLifeLock. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/23/2025

Programmatūras inženieris
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $200K
Biznesa analītiķis
$157K

Biznesa attīstība
$159K
Klientu apkalpošana
$194K
Datu zinātnes vadītājs
$233K
Datu zinātnieks
$71.8K
Finanšu analītiķis
$141K
Mārketings
$189K
Mārketinga operācijas
$85.4K
Produkta dizainers
Median $109K
Programmu vadītājs
$273K
Projektu vadītājs
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$152K
Risinājumu arhitekts
$239K
Tehnisko programmu vadītājs
$209K
Akciņu iegūšanas grafiks

30%

G 1

30%

G 2

40%

G 3

Akciju veids
RSU

NortonLifeLock uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 30% tiek iegūtas 1st-G (30.00% gada)

  • 30% tiek iegūtas 2nd-G (30.00% gada)

  • 40% tiek iegūtas 3rd-G (40.00% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots NortonLifeLock, ir Programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $273,360. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots NortonLifeLock, ir $154,087.

