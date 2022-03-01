Uzņēmumu katalogs
Northwestern University
Northwestern University Algas

Northwestern University algas svārstās no $32,401 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošanas operācijas zemākajā līmenī līdz $502,500 Ārsts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Northwestern University. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/9/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $80K

Full-Stack programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

Datu zinātnieks
Median $62K
Mehānikas inženieris
Median $40K

Klientu apkalpošana
Median $33.3K
Materiālu inženieris
Median $45K
Projektu vadītājs
Median $80K
Biomedicīnas inženieris
$58.1K
Biznesa analītiķis
$101K
Biznesa attīstība
$83.7K
Klientu apkalpošanas operācijas
$32.4K
Datu analītiķis
$74.4K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$85.6K
Ārsts
$503K
Produkta vadītājs
$89.6K
UX pētnieks
$140K
The highest paying role reported at Northwestern University is Ārsts at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Northwestern University is $80,000.

