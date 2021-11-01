Uzņēmumu katalogs
Northern Trust
Northern Trust Algas

Northern Trust algas svārstās no $46,672 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists zemākajā līmenī līdz $255,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Northern Trust. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/9/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $148K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
Median $78K
Produkta vadītājs
Median $110K

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $46.7K
Risinājumu arhitekts
Median $238K
Finanšu analītiķis
Median $123K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $255K
Grāmatvedis
$107K
Administratīvais asistents
$63.7K
Klientu apkalpošana
$79.6K
Datu analītiķis
$81.4K
Datu zinātnieks
$94.5K
Cilvēkresursi
$86.2K
Investīciju banķieris
$86.2K
Produkta dizainers
$139K
Personāla atlases speciālists
$131K
Kiberdrošības analītiķis
$109K
Tehnisko programmu vadītājs
$240K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Northern Trust, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $255,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Northern Trust, ir $108,206.

Citi resursi