Noon Backend programmatūras inženieris Algas Greater Dubai Area

Mediānā Backend programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Dubai Area pakete Noon kopā ir AED 276K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Noon kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Mediānais pakete
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Kopā gadā
AED 276K
Līmenis
SDE 2
Pamatalga
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bonuss
AED 0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Noon?

AED 588K

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Backend programmatūras inženieris pozīcijai Noon in Greater Dubai Area, ir gada kopējā atlīdzība AED 408,034. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Noon Backend programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Dubai Area, ir AED 300,073.

