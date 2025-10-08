Uzņēmumu katalogs
Noon
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Backend programmatūras inženieris

  • Egypt

Noon Backend programmatūras inženieris Algas Egypt

Mediānā Backend programmatūras inženieris atlīdzības in Egypt pakete Noon kopā ir EGP 1.25M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Noon kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Mediānais pakete
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Kopā gadā
EGP 1.25M
Līmenis
L1
Pamatalga
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonuss
EGP 0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
1 Gads
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Noon?

EGP 7.92M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam EGP 1.48M+ (dažreiz EGP 14.84M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Backend programmatūras inženieris pozīcijai Noon in Egypt, ir gada kopējā atlīdzība EGP 1,251,828. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Noon Backend programmatūras inženieris pozīcijai in Egypt, ir EGP 1,246,946.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Noon

Saistītie uzņēmumi

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi