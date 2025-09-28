Uzņēmumu katalogs
Nikola Motor
Nikola Motor Produkta vadītājs Algas

Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in United States pakete Nikola Motor kopā ir $180K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Nikola Motor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Nikola Motor
Product Manager
Phoenix, AZ
Kopā gadā
$180K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$130K
Stock (/yr)
$50K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Nikola Motor?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
BUJ

The highest paying salary package reported for a Produkta vadītājs at Nikola Motor in United States sits at a yearly total compensation of $310,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nikola Motor for the Produkta vadītājs role in United States is $210,000.

