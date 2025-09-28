Uzņēmumu katalogs
Mediānā Mehānikas inženieris atlīdzības in United States pakete Nikola Motor kopā ir $140K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Nikola Motor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Nikola Motor
Mechanical Engineer
Phoenix, AZ
Kopā gadā
$140K
Līmenis
Senior
Pamatalga
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Nikola Motor?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Eksportēt datusSkatīt vakances

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mehānikas inženieris pozīcijai Nikola Motor in United States, ir gada kopējā atlīdzība $185,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Nikola Motor Mehānikas inženieris pozīcijai in United States, ir $140,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Nikola Motor

