Uzņēmumu katalogs
NielsenIQ
NielsenIQ Algas

NielsenIQ algas svārstās no $15,060 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $393,838 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem NielsenIQ. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/24/2025

Programmatūras inženieris
Median $15.1K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $132K
Produkta menedžeris
Median $120K

Risinājumu arhitekts
Median $24.3K
Biznesa attīstība
$95.8K
Klientu apkalpošana
$24.4K
Klientu veiksme
$72.8K
Datu analītiķis
$21.8K
Datu zinātnes menedžeris
$154K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$101K
Vadības konsultants
$97.5K
Mārketings
$75.3K
Produkta dizaineris
$147K
Programmu menedžeris
$56.6K
Projektu menedžeris
$101K
Pārdošana
$394K
Kiberdrošības analītiķis
$52K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$152K
Tehnisko programmu menedžeris
$56.9K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots NielsenIQ, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $393,838. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots NielsenIQ, ir $95,787.

Citi resursi

