Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzība in United States Nielsen kopā ir $243K year Senior Manager līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $210K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Nielsen kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
