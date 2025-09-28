Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženieris atlīdzība in India Nielsen svārstās no ₹1.72M year Software Engineer līmenim līdz ₹6.7M year Principal Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.27M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Nielsen kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

₹13.95M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.61M+ (dažreiz ₹26.15M+) pieaugumu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Nielsen?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

