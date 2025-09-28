Programmatūras inženieris atlīdzība in India Nielsen svārstās no ₹1.72M year Software Engineer līmenim līdz ₹6.7M year Principal Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.27M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Nielsen kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
