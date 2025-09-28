Uzņēmumu katalogs
NICE
NICE Pārdošanas inženieris Algas

Mediānā Pārdošanas inženieris atlīdzības in Canada pakete NICE kopā ir CA$203K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu NICE kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$203K
Līmenis
L2
Pamatalga
CA$157K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$46.5K
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā NICE?

CA$227K

BUJ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Pārdošanas inženieris chez NICE in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$211,932. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez NICE pour le poste Pārdošanas inženieris in Canada est de CA$203,611.

